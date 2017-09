"VS zal lijden zoals het nog nooit geleden heeft als het doorzet met nieuwe sancties tegen Noord-Korea"

EB

11/09/17 - 06u16 Bron: DPA, AFP

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en enkele hoge legerofficieren tijdens de 'viering' van de jongste nucleaire rakettest. © epa.

Vandaag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opnieuw samen in New York om de situatie met Noord-Korea te bespreken. De Verenigde Staten hebben gisteravond al een lijst met nieuwe sancties verspreid waar vandaag over gestemd zal worden. Daar zijn ze in Pyongyang natuurlijk niet mee opgezet. Het regime van Kim Jong-Un belooft alvast dat de VS de prijs zullen betalen als het land doorzet met nieuwe "illegale en onwettige" maatregelen.