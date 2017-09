Poetin spelt VS de les over Noord-Koreaanse provocatie: "Waarom spelen jullie het spelletje mee?"

AS

7/09/17 - 19u40 Bron: TIME, CNN

De Russische president Vladimir Poetin. © afp.

Crisis Noord-Korea Russisch president Vladimir Poetin raadt de Verenigde Staten af zich te laten opjagen door Noord-Korea. "Waarom spelen jullie dat spelletje mee?", vroeg Russische president zich af op een economisch forum in de Russische stad Vladivostok.

Het verder opvoeren van de druk op Pyongyang speelt enkel in de kaarten van Noord-Korea, aldus Poetin. "Het is contraproductief om de militaire hysterie verder op te blazen", zei hij in aanwezigheid van onder anderen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Japanse premier Shinzo Abe. "Dit leidt nergens toe."



Zondag voerde Noord-Korea zijn zesde nucleaire wapentest uit, naar eigen zeggen met een waterstofbom. Landen als Zuid-Korea, Japan en de Verenigd Staten hebben de provocaties van Noord-Korea steeds veroordeeld en vragen strenge sancties tegen het land.



Poetin pleit daarentegen - net als China - voor verdere onderhandelingen. Sancties zullen volgens hem hun doel missen. "Het is een provocatie van Noord-Korea", gaf Poetin toe. "Maar ze rekenen op een specifieke reactie van de partners, en die krijgen ze. Waarom spelen jullie het spelletje mee? Hebben jullie daarover al nagedacht?"