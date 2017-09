Noord-Korea belooft VS nieuwe "geschenkjes" als ze niet ophouden met "provocaties"

Bewerkt door: IVI

5/09/17 - 18u49 Bron: Belga

© reuters.

De recente lanceringen van ballistische raketten en een nucleaire test door Noord-Korea vormen een "geschenk" aan de Verenigde Staten. Pyongyang is van plan dat te blijven doen als Washington niet ophoudt met "provocaties", aldus de Noord-Koraanse ambassadeur bij de VN.

"De recente zelfverdedigingsmaatregelen door mijn land zijn een geschenkpakket gericht aan niemand anders dan de Verenigde Staten", verklaarde ambassadeur Han Tae-song. "De VS zullen meer geschenken ontvangen van mijn land, zolang het vasthoudt aan roekeloze provocaties en vruchteloze pogingen om druk te zetten op de Democratische Volksrepubliek Korea."



Sancties

Washington had gisteren voor de VN-Veiligheidsraad gepleit voor zware sancties voor Pyongyang. Begin augustus namen de Verenigde Naties al een zevende reeks sancties aan, omdat Noord-Korea intercontinentale ballistische raketten had afgevuurd. "Druk of sancties werken nooit", oordeelde Han Tae-song echter.



Nog volgens de ambassadeur zal Pyongyang nooit zijn nucleaire afschrikking op de onderhandelingstafel plaatsen, "onder geen enkele omstandigheid".