VS hebben genoeg van Noord-Korea: "Kim Jong-un smeekt om oorlog"

4/09/17 - 19u21 Bron: ANP

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley (centraal). © reuters.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley zegt dat het tijd is voor de VN-Veiligheidsraad om "de sterkst mogelijke maatregelen" aan Noord-Korea op te leggen na de zesde en grootste nucleaire test door het land. Want "genoeg is genoeg", zei ze aan het begin van een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over Noord-Korea. China maant Noord-Korea dan weer aan met "foute acties te stoppen".

.@USUN Ambassador @NikkiHaley addresses the @UN Security Council on #DPRK. pic.twitter.com/NO9kF7DZ4Y — Department of State (@StateDept) Mon Sep 04 00:00:00 MEST 2017 Haley zei dat de benadering van meer sancties tegen Noord-Korea sinds 2006 door de vijftien leden tellende raad niet heeft gewerkt. Ze beschreef de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un als iemand die "smeekt om oorlog".



"Ondanks onze inspanningen is het nucleaire programma van Noord-Korea meer geavanceerd en gevaarlijker dan ooit", aldus Haley. "Oorlog is nooit iets wat de Verenigde Staten willen. We willen het niet nu. Maar het geduld van ons land is niet onbeperkt."



De VN-Veiligheidsraad kwam vandaag in spoedberaad bij elkaar na de test met een waterstofbom die Noord-Korea afgelopen weekend uitvoerde. De Verenigde Staten willen deze week een resolutie indienen met een lijst van strengere maatregelen tegen Noord-Korea. De stemming erover zou dan volgende week maandag kunnen plaatsvinden.