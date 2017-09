Zuid-Korea houdt grote raketoefening na kernproef van Pyongyang

Bewerkt door: ib

Het Zuid-Koreaanse leger heeft vandaag een militaire oefening gehouden in de Japanse Zee. Het machtsvertoon is een reactie op de kernproef van buurland Noord-Korea een dag eerder.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap werd op zee een aanval op het kernwapentestgebied van Noord-Korea gesimuleerd. Bij de oefening werden raketlanceringen uitgevoerd en straaljagers ingezet. De twee raketten hebben de geplande doelen in de Japanse Zee getroffen. De gesimuleerde doelen waren berekend op de afstand tot de in het noordoosten van Noord-Korea gelegen atoomtestsite.



Het leger meldt dat nog veel meer nieuwe militaire oefeningen worden voorbereid. Ook de Verenigde Staten zullen daar aan deelnemen.



Vergelding

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis sprak zondagavond van een militaire vergelding als Noord-Korea de Verenigde Staten of een van hun bondgenoten aanvalt. Vooralsnog wordt er vooral naarstig overleg gevoerd tussen de diverse wereldleiders.



President Trump belde zondag twee keer met de Japanse premier Shinzo Abe over eventuele maatregelen, waarbij werd vastgesteld dat de internationale gemeenschap hardere maatregelen moet nemen.



Ook belde Abe met de Russische president Vladimir Poetin, die opnieuw benadrukte dat de economische en militaire druk op Noord-Korea om het nucleaire programma te stoppen niet werkt. Hij pleit voor een dialoog tussen de verschillende landen en is tegenstander van verdere sancties.



Waterstofbom

Pyongyang verklaarde eerder dat het een waterstofbom had getest die op een intercontinentale ballistische raket kan worden geladen en liet weten dat de test een "perfect succes" was.



Meteen na het nieuws van de ontploffing riep Zuid-Korea zijn veiligheidsraad al bijeen. De regering liet weten dat het zijn alarmniveau heeft opgetrokken en dat het zijn nucleaire crisisteam heeft ingeschakeld.