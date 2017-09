Noord-Korea noemt Amerikaanse oefeningen met bommenwerpers "onbezonnen daad"

jv

1/09/17 - 08u07 Bron: AP

Een B-1B van de Amerikaanse luchtmacht. © reuters.

De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren samen met Zuid-Korea militaire oefeningen gehouden waarbij onder meer twee supersonische B-1B-bommenwerpers werden ingezet. Een waarschuwing aan het adres van Noord-Korea, dat twee dagen eerder een middellangeafstandsraket had afgevuurd die over het Japanse eiland Hokkaido vloog. Pyongyang spreekt nu in een reactie van een "onbezonnen daad" van de VS.

De spanningen in de regio van het Koreaanse schiereiland blijven oplopen. Gisteren zetten de Amerikaanse luchtmacht twee B1B-bommenwerpers en vier F-35B-straaljagers in tijdens een militaire trainingsmissie boven Zuid-Korea, dat zelf ook deelnam met vier F-15's. Volgens Zuid-Korea werden preciesiebombardementen op "centrale faciliteiten" in Noord-Korea gesimuleerd. De B-1B's waren opgestegen vanaf het eiland Guam, de F-35's vanaf de Japanse basis in Iwakuni. De oefeningen maken deel uit van de grootscheepse gezamenlijke militaire manoeuvres die de VS en Zuid-Korea jaarlijks houden en die een doorn in het oog van Kim Jong-un zijn. Vandaar ook de provocerende raketlancering dinsdag, die volgens de despoot nog maar een begin was.



Pyongyang beschouwt de Amerikaanse B-1B's als "strategische nucleaire bommenwerpers", ook al dragen ze geen kernwapens. Noord-Korea noemt de oefeningen "een onbezonnen daad van zij die verrast werden" door de raketlancering begin deze week. Dictator Kim Jong-un zou zijn troepen intussen bevolen hebben zich voor te bereiden op een "nakende oorlog" met de VS. Noord-Koreaanse soldaten zouden volgens de Daily NK zelfs aangemoedigd worden tot het plunderen van maïs om aan te sterken.



Donald Trump van zijn kant liet dan weer op Twitter weten dat de VS al 25 jaar geld in Noord-Korea pompen en dat praten met dat regime niet zal helpen. China en Rusland waarschuwden ervoor dat een oorlog met Noord-Korea geen oplossing is. Technisch gezien zijn Seoul (gesteund door de VS) en Pyongyang (gesteund door Rusland en China) sinds 1950 nog altijd in oorlog, omdat er nooit een vredesverdrag werd afgesloten. In 1953 stopten de gevechten dankzij een wapenstilstand.