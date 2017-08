"Oorlog is voor binnenkort": Noord-Koreaanse soldaten plunderen voedsel om aan te sterken voor conflict

Bewerkt door: LB

31/08/17 - 13u48 Bron: Daily NK, The Independent

Soldaten van het Koreaanse Volksleger tijdens een militaire parade in Pyongyang. © getty.

Noord-Koreaanse militairen hebben van hun oversten te horen gekregen dat "de oorlog voor binnenkort" is nu de spanningen tussen het land en de VS weer oplopen. De Noord-Koreaanse soldaten worden zelfs aangemoedigd om voedsel te stelen om aan te sterken voor de strijd.

Officieren zien de plunderingen door de vingers en in sommige gevallen worden die zelfs aangemoedigd gezien de schaarste aan legerrantsoenen. "De officieren geven hun soldaten, die na hun training uitgeput zijn, de opdracht maïs uit de velden te eten nu de oorlog elk moment kan uitbreken", stelt een bron uit de provincie Hamyong in Daily NK , een online nieuwsdienst die zich focust op de geïsoleerde communistische staat. "Ze bedreigen hun soldaten zelfs en zeggen 'als je ondervoed raakt ondanks de toestemming om maïs te eten, zal je in de problemen komen'".

Soldaten met maïs op markten

Een andere bron, uit de provincie Ryanggang, getuigt: "Soldaten die grote zakken onrijpe maïs meezeulen zie je vaak op markten. Ze leveren de maïs aan verkopers met wie ze op voorhand akkoorden hebben gesloten". Als reactie hebben landbouwers naar verluidt wachtposten opgericht om hun gewassen te bewaken.



De spanningen tussen Noord-Korea en de VS lopen al maandenlang op. Begin deze week, toen Noord-Korea een middellangeafstandsraket over het Japanse eiland Hokkaido afvuurde, bereikten ze een kookpunt. President Donald Trump liet op Twitter weten dat de VS al 25 jaar geld in Noord-Korea pompen en dat praten of onderhandelen niet zal helpen.