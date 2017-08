Noord-Korea waarschuwt VS voor "catastrofale gevolgen", Trump houdt "alle opties om te reageren op de tafel"

Door:

Een vrouw wandelt voorbij een tv-scherm waarop het nieuws van de jongste rakettest van Noord-Korea boven Japan wordt uiteengezet in Tokio. © epa.

video De Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties waarschuwt dat de Verenigde Staten "catastrofale gevolgen" mogen verwachten indien de huidige crisis tussen beide kampen escaleert. Noord-Korea stelt dat het land het volste recht had de jongste rakettest uit te voeren. Amerikaans president Donald Trump laat weten dat "alle opties om te reageren op tafel liggen". China, buur en bondgenoot van het Noord-Koreaanse regime, tikt de VS en Zuid-Korea op de vingers inzake de raketcrisis. Kim Jong-un gooide die in een hogere versnelling toen hij de voorbije nacht een raket richting Japan afvuurde.

© photo news. De wereld heeft de jongste boodschap van Noord-Korea luid en duidelijk ontvangen: dit regime toont misprijzen voor haar buren en voor alle leden van de Verenigde Naties en overtreedt de basisregels van internationaal gedrag Amerikaans president Donald Trump Han Tae-song, de Noord-Koreaanse gezant bij de VN © Reuters. De Verenigde Staten zullen de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de catastrofale gevolgen van het extreme niveau van explosiviteit waar Washington het Koreaanse schiereiland in deed belanden door het ontplooien van zijn strategische troeven in de regio Han Tae-song, ambassadeur van Noord-Korea bij de Verenigde Naties Donald Trump stelt dat alle opties om te reageren op Noord-Korea op tafel liggen.



"De wereld heeft de jongste boodschap van Noord-Korea luid en duidelijk ontvangen: dit regime toont minachting voor haar buren en voor alle leden van de Verenigde Naties en overtreedt de basisregels van aanvaardbaar gedrag op de internationale scène", liet Trump in een mededeling weten.



"Isolement vergroot"

Volgens de president werkt Noord-Korea met zijn "bedreigende en destabiliserende acties" zijn eigen isolement in de regio en in de hele wereld alleen maar in de hand. Op Twitter repte Trump met geen woord over Noord-Korea. "Ik vertrek nu naar Texas", zo luidt zijn eerste en voorlopig enige tweet van de dag.



De "roekeloze" raketlancering werd streng veroordeeld door Tokio, dat het "een zwaar dreigement zonder voorgaande" noemde.



Ook de Europese Unie veroordeelt de raketlancerig. Deze namiddag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op het verzoek van de VS en Japan in een spoedzitting bijeen.



De ambassadeur voor Noord-Korea, Han Tae-song, verklaarde tegenover het ontwapeningsforum van de VN: "Mijn land heeft goede redenen om te reageren met harde tegenmaatregelen en oefent daarmee haar recht op zelfverdediging uit."



"Extreem niveau van explosiviteit"

En hij benadrukte: "De Verenigde Staten zullen de volle verantwoordelijkheid moeten dragen voor de catastrofale gevolgen." Tae-song verwees daarmee naar "het extreme niveau van explosiviteit" waar Washington volgens hem het Koreaanse schiereiland in deed belanden door "het ontplooien van zijn strategische troeven in de regio", verwijzend naar de gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea die aan de gang zijn.



In de Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun klinkt het zo: "De VS moeten weten dat ze de Volksrepubliek Noord-Korea niet kunnen overdonderen met economische sancties, militaire dreigementen of chantage en dat ze de Volksrepubliek Noord-Korea niet kunnen doen afwijken van de weg die het zelf heeft gekozen." Zuid-Korea beantwoordde de nieuwe rakettest van buur Noord-Korea met een bombardement op een militaire oefenplek, vlak aan de gedemilitariseerde grensstrook. © getty.

"Vicieuze cirkel" De Japanse premier Shinzo Abe tijdens een persconferentie vandaag. © afp. De enige manier om dit op te lossen, is om door middel van dialoog de veiligheidszorgen van alle partijen aan te pakken. Alleen zo kan de vicieuze cirkel van nucleaire testen en militaire oefeningen verlaten worden Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken De nieuwe Noord-Koreaanse rakettest heeft de crisis rond het geïsoleerde land tot "een kritiek punt" gebracht, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China roept op tot kalmte en een terugkeer naar de onderhandelingstafel.



"Druk, sancties en dreigementen kunnen het probleem niet fundamenteel oplossen", zegt de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. "De enige manier om dit op te lossen, is om door middel van dialoog de veiligheidszorgen van alle partijen aan te pakken." Alleen zo kan "de vicieuze cirkel van nucleaire testen en militaire oefeningen" verlaten worden, luidt het.



Na de nieuwe rakettest pleegde de Japanse premier Shinzo Abe al overleg met de Amerikaanse president Donald Trump. Ze kwamen overeen om nieuwe maatregelen te onderzoeken om de druk op Noord-Korea te verhogen.



Abe wil ook een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad om nieuwe initiatieven te nemen. Die vergadering zou vanmiddag plaatsvinden. De Japanse premier Shinzo Abe en de Amerikaanse president Donald Trump op een reuzenscherm in Tokio. Japan en de VS verzochten de VN Veiligheidsraad om een spoedzitting. © afp.

'Provocatie' Een man stapt voorbij een scherm met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Tokio. © getty. China mag dan wel bondgenoot zijn van Noord-Korea, het land vreest een vluchtelingestroom uit het geïsoleerde buurland in het geval het tot een militair conflict zou komen China verwijt de Amerikanen en Zuid-Koreanen provocatie nu beide landen gezamenlijke militaire oefeningen houden die Noord-Korea dwarszitten. Sancties of andere druk zullen niet helpen, meent Peking.



China waarschuwt de VS en Zuid-Korea dat ze Noord-Korea niet verder mogen provoceren en roept op tot terughoudendheid aan alle kanten.



Woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Hua Chunying zei dat tijdens een dagelijkse nieuwsbriefing. Zuid-Korea beantwoordde de nieuwe rakettest van buur Noord-Korea met een bombardement op een militaire oefenplek, vlak aan de gedemilitariseerde grensstrook.



De Amerikaans-Zuid-Koreaanse militaire oefeningen zetten traditioneel kwaad bloed in Pyongyang, dat doorgaans reageert met wapentests en dreigementen aan het adres van Washington en Seoel in staatsmedia.



De vijandigheid bereikte een hoogtepunt nadat Amerikaans president Donald Trump ermee dreigde "vuur en furie zoals de wereld nog niet heeft gezien" te ontketenen tegen Noord-Korea en Kim Jong-un ermee dreigde het Amerikaanse eiland Guam te bombarderen.



Naarmate Noord-Korea haar rakettesten met een grotere frequentie ging uitvoeren, nam de voorbije maanden de boze retoriek van Trump navenant toe.



Eerder deze maand verklaarde Trump dat "militaire oplossingen klaarstaan". China mag dan wel bondgenoot zijn van Noord-Korea, het land vreest een vluchtelingenstroom uit het geïsoleerde buurland in het geval het tot een militair conflict zou komen.



China dringt, net als Rusland overigens, al wekenlang aan op een oplossing waarbij de VS en Zuid-Korea zouden afzien van hun militaire oefeningen in ruil voor het stopzetten van het Noord-Koreaanse raketprogramma.



Nu verklaart het Chinese buitenlandministerie weliswaar gekant te zijn tegen het besluit van Noord-Korea om VN-resoluties naast zich neer te leggen en door te gaan met rakettests, maar voegt eraan toe dat sancties en druk het probleem niet zullen oplosssen. Het roept de VS en Noord-Korea op onderhandelingen aan te vatten.

"China moet druk opvoeren" China moet de druk opvoeren. Ze hebben de rakettests veroordeeld, maar hun unieke positie als hefboomstaat bezorgt China ook een unieke verantwoordelijkheid Australisch premier Malcolm Turnbull Trump heeft al geprobeerd China aan te sporen meer te doen om het regime van Kim Jong-un te bedaren.



Hij krijgt daarbij de steun van de Australische premier Malcolm Turnbull. "China moet de druk opvoeren. Ze hebben de rakettests veroordeeld, maar hun unieke positie als hefboomstaat bezorgt China ook een unieke verantwoordelijkheid", stelt Turnbull.



China heeft ermee ingestemd de jongste economische sancties die door de VN-Veiligheidsraad werden gesteld ook toe te passen. De Veiligheidsraad komt vannamiddag opnieuw bijeen, op verzoek van Zuid-Korea en de VS, als reactie op de jongste raketlancering. (lees verder onder de foto) Donald Trump en Australisch premier Malcolm Turnbull. © ap.

Druk op banken Zowel Trump als zijn buitenlandminister Rex Tillerson en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hebben al te kennen gegeven bereid te zijn onderhandelingen te voeren met Noord-Korea teneinde het kernwapenprogramma van het land een halt toe te roepen.



Washington zet Noord-Korea nu onder druk door de toegang van het land tot harde valuta te blokkeren. Internationale banken die zakendoen met Pyongyang worden voor de keuze gesteld: Noord-Koreaanse rekeningen blokkeren of het bankroet riskeren.



De lancering van de voorbije nacht kwam er enkele dagen nadat Pyongyang drie korteafstandsraketten in de Zee van Japan had gelanceerd. Daarmee staat het aantal rakettesten dit jaar op dertien. Experts voorzien dat Noord-Korea een langeafstandsraket met kernkop zal kunnen produceren tegen het einde van Trumps ambtstermijn.