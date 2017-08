Beelden tonen hoe Noord-Koreaanse spionnen kernwapentechnologie trachten te stelen

TDV

25/08/17 - 14u10 Bron: CNN

Noord-Koreaanse spionnen probeerden in 2011 geheime informatie te stelen van Oekraïne. © Screenshot YouTube.

Noord-Korea Noord-Koreaanse spionnen proberen al jaren in Oekraïne aan geheime informatie te geraken om hun kernwapentechnologie te optimaliseren. Dat dat niet altijd succesvol afloopt, blijkt uit deze beelden. En dat zal leider Kim Jong-un vast niet tevreden stellen.

Op troebele camerabeelden die CNN toegestuurd kreeg, is te zien hoe twee Noord-Koreaanse spionnen binnensluipen in een garage in Oekraïne. Hun doel? Geheime informatie over raketontwerpen te pakken te krijgen. De twee fotograferen er lustig op los tot ze enkele tellen later gearresteerd worden. In de garage lagen overigens alleen valse documenten. De twee spionnen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar.



Dit voorbeeld, dat al dateert uit 2011, is geen alleenstaand feit. In datzelfde jaar werden al twee andere Noord-Koreanen gearresteerd die in Oekraïne "raketmunitie en raketgeleidingssystemen trachten te bemachtigen", zo vertelt een Oekraïense veiligheidsambtenaar aan CNN. Nog een andere Noord-Koreaan, die de apparatuur uit Oekraïne moest krijgen, werd ook het land uitgezet.



Nog recenter, in 2015, werden vijf Noord-Koreanen betrapt en het oostblokland uitgezet voor "hun medewerking aan Noord-Koreaanse inlichtingenoperaties in Oekraïne", aldus de bron aan CNN. Hij gaf geen verdere details over het incident. Lees ook "Veiliger dan Londen": Noord-Korea opent deuren voor Russische toeristen en dat gaat zo

Technologische kennis Wat wel vaststaat is dat de gezworen vijand van de VS geïnteresseerd is in Oekraïne, en meer bepaald in zijn technologische kennis. Uit analyses van de recente Noord-Koreaanse rakettesten in mei en juni blijken dat onderdelen van hun raketten uit Oekraïne of Rusland komen. Een Amerikaanse veiligheidsambtenaar verklaarde eerder deze maand immers dat de gemodificeerde motor met vloeibare stuwstof, die gebruikt werd tijdens succesvolle raketlanceringen van Noord-Korea, gebaseerd is op technologie ten tijde van de Sovjet-Unie.



"We weten dat die gemodificeerde versie ook al gesignaleerd werd in Oekraïne", aldus Michael Elleman van het International Institute for Strategic Studies. "Het lijkt er dus op dat Noord-Korea een motor van een ander land heeft gekocht en die motor succesvol in sommige raketten heeft ingebouwd." Elleman sluit overigens niet uit dat zo'n apparatuur ook voorkomt in Rusland.



Oekraïne ontkent elke betrokkenheid bij de Noord-Koreaanse langeafstandsraketten, en beschuldigt zelfs Rusland, dat dan op zijn beurt ook weer ontkent.