VS eisen 10 miljoen dollar van bedrijven die sancties tegen Noord-Korea schenden

Door: redactie

22/08/17 - 19u52 Bron: Belga

Tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jung-un zijn er al een tijdje spanningen door het nucleaire programma van Noord-Korea. © ap.

De Verenigde Staten eisen een smak geld van bedrijven in Singapore en China. Zij zouden de sancties die tegen Noord-Korea zijn ingesteld wegens het nucleaire programma van dat land aan hun laars hebben gelapt. In totaal gaat het om circa de 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro).

De Singaporese bedrijven Velmur Management en Transatlantic Partners zouden geld hebben witgewassen voor firma's in Noord-Korea. Daarbij maakten ze ook gebruik van Amerikaanse bankrekeningen, zo blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de rechtbank in Washington. Het Chinese Dandong Chengtai Trading wordt om soortgelijke redenen aangepakt.



Het is niet voor het eerst dat de VS fel van leer trekt tegen bedrijven die mogelijk banden onderhouden met Noord-Korea. Nadat recent de sancties tegen het land zijn aangescherpt, is ook de zwarte lijst, waarop bedrijven en personen staan die zijn gelieerd aan Noord-Korea, flink uitgebreid.