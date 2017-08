Noord-Korea: "VS gieten olie op het vuur met militaire oefening in Zuid-Korea"

Door: redactie

20/08/17

Zuid-Koreaanse tijdens de Ulchi Freedom Guardian in 2010. © ap.

De VS houden vanaf maandag gedurende 10 dagen een jaarlijkse militaire oefening in Zuid-Korea. Gezien de huidige spanningen tussen Pyongyang en Washington is dat is volgens Noord-Korea olie op het vuur gieten. "Niemand kan garanderen dat dit niet in een echte kernoorlog zal uitmonden", waarschuwt Noord-Korea vandaag.

Spanning verlichten? © ap. Seoul en Washington hebben gezegd dat de oefening zoals gepland zal doorgaan, maar geen van beide partijen gaf commentaar of ze zouden proberen om de spanningen te verlichten door het bijvoorbeeld kleinschaliger te houden. Ongeveer 17.500 Amerikaanse troepen zullen volgens het Noord-Koreaanse ministerie van Defensie deelnemen, wat wel minder is dan vorig jaar.



Een Zuid-Koreaanse topmilitair zei vandaag dat de huidige veiligheidssituatie op het schiereiland ernstiger dan ooit is. "Als vijanden provoceren dan zullen wij resoluut en streng reageren", aldus generaal Jeong Kyeong-Doo.