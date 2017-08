Rusland: "Risico's hoog in conflict Noord-Korea"

Bewerkt door: LB

Russiche buitenlandminister Sergej Lavrov. "Helaas begint de retoriek in Washington en Pyongyang over de top te raken. We hopen nog steeds en geloven dat het gezond verstand zal overwinnen". © reuters.

De risico's van een militair conflict over het nucleaire programma van Noord-Korea zijn heel hoog, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Moskou is volgens de minister diep bezorgd over wederzijdse aanvalsdreigingen door Washington en Pyongyang.