Noord-Korea: "Amerikaanse toeristen blijven welkom, ook na reisverbod"

4/08/17 - 13u57 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim Jung Un © afp.

Noord-Korea heeft verzekerd dat de deur nog altijd "wijd openstaat" voor Amerikaanse toeristen, ondanks het reisverbod dat Washington zijn burgers heeft opgelegd na het overlijden van een Amerikaanse student die er werd vastgehouden.

"Onze deur zal altijd wijd openstaan voor alle Amerikaanse burgers, die ons land uit goede wil bezoeken en onze realiteit willen zien", verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken aan het officiële persbureau KCNA.



"Sterkste en meest stabiele staatssysteem"

Het communistische regime leverde ook kritiek op de maatregel, door hem te bestempelen als een "smerige" poging om de menselijke uitwisselingen te beperken. "Er is geen enkele reden waarom buitenlanders zich niet veilig zouden voelen in Noord-Korea, die het sterkste en meest stabiele staatssysteem heeft", zei de woordvoerder, die toevoegde dat sommige Amerikanen "legitieme straffen kregen" conform de wetten van Noord-Korea.



Reisverbod

Het reisverbod treedt in werking op 1 september, en werd gerechtvaardigd door het "grote risico" op de arrestatie van Amerikaanse burgers in Noord-Korea, wat als "een onmiddellijke bedreiging voor hun fysieke veiligheid" wordt beschouwd.



De beslissing kwam er na de dood van Otto Warmbier (22), een Amerikaanse student die werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid omdat hij een propagandaposter probeerde stelen. In juni werd hij in comateuze toestand gerepatrieerd naar de Verenigde Staten, waar hij enkele dagen later overleed.



Volgens touroperators die reizen naar Noord-Korea aanbieden trekken elk jaar zo'n 5.000 westerse toeristen naar het land, waarvan 20 procent Amerikanen.