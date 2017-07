Trump: vastberaden stappen nemen tegen Noord-Korea

ADN/TT

6/07/17 - 11u47 Bron: ANP, CNN, Belga, BBC

© afp.

Crisis Noord-Korea De Amerikaanse president Donald Trump heeft op bezoek in het Poolse Warschau gezegd dat zijn land vastberaden stappen neemt tegen de Noord-Koreaanse dreiging.

Trump reageerde op een proef van het in stalinistische stijl geregeerde Noord-Korea met een intercontinentale ballistische raket. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is er trots op dat zijn land volgens hem de VS kan bestoken met kernwapens. De Amerikaanse president zei dat het land "zich heel gevaarlijk gedraagt". "Er moet iets aan Noord-Korea worden gedaan en we kijken in de komende weken en maanden wat er gebeurt." De president zei dat hij "enkele heel ernstige dingen" overweegt als het gaat over militaire actie tegen Noord-Korea, maar "dat hoeft niet te betekenen dat we het gaan doen", zei hij. Hij ging verder niet in op wat voor stappen hij concreet wil ondernemen, zeggend dat hij geen "strepen" wou trekken. Maar "we zullen ze streng aanpakken". Trump roept de internationale gemeenschap op Noord-Korea niet te laten begaan met zijn rakettesten. Noord-Korea testte twee dagen geleden een intercontinentale raket. In de weken en maanden daarvoor deed het land al een reeks raketproeven die door het Westen scherp veroordeeld werden als een inbreuk op resoluties van de Verenigde Naties.

Drie dagen internationaal overleg

Trump op een persconferentie samen met de Poolse president Andrzej Duda. © reuters. White House excerpts of Trump's speech: Poland as "an example" for others who "wish to summon the COURAGE [.¿] to defend OUR CIVILIZATION" pic.twitter.com/A3N047SaoR — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr)

Trump is vandaag in Europa begonnen aan drie dagen internationaal overleg. Hij gaat later op de dag naar Hamburg. Daar is de top van de economische overleggroep G20. Voorafgaand spreekt hij in Hamburg met bondskanselier Merkel en praat hij met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Japanse premier Shinzo Abe over Noord-Korea. "We moeten openlijk tonen dat hun slechte gedrag consequenties zal hebben", zei Trump.



De Amerikaanse president spreekt in Polen ook met de leiders van het land. Hij deelt met hen een aantal opvattingen over onder meer migratie. De BBC achterhaalde dat hij het in het Oost-Europese land wil hebben over 'een fundamentele vraag' in deze tijd: "Heeft het Westen de wil om te overleven?"



Op de keynote-speech die Trump zal geven, zal hij aanvoeren dat de toekomst van de Westerse beschaving op het spel staat. Daarbij zal hij ook waarschuwen tegen de dreigingen van "terrorisme en extremisme".



"De verdediging van het Westen zal uiteindelijk niet alleen van middelen afhangen, maar ook van de wil die de mensen er hebben om te overleven", zo klinkt het in een deel van de toespraak dat vandaag uitlekte. "Dat is de fundamentele vraag van onze tijd: heeft het Westen de wil om te overleven?" Polen is volgens de nieuwe Amerikaanse regering "een voorbeeld" voor de landen die de "moed hebben om onze beschavind te verdedigen".