Trump bedreigt Noord-Korea in gesprek met Zuid-Koreaanse president: "Strategisch geduld voorbij"

30/06/17 - 18u22

Het "strategisch geduld" van de Verenigde Staten versus Noord-Korea is voorbij. Dat dreigement heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag geuit tijdens een onderhoud in het Witte Huis met de nieuwe president van Zuid-Korea, Moon Jae-in. Volgens Trump vertoont Pyongyang "geen respect voor het menselijk leven".

Eerder vandaag had Trump het al over de "verscheidene opties" van de VS met betrekking tot Noord-Korea. Het is er, aldus Trump, Washington om te doen om Pyongyang te doen afzien van zijn "raketten- en nucleaire wapenprogramma's". "Opties op de tafel" geldt doorgaans als het dreigen met een militaire interventie.



Trump zei in de rozentuin bij het Witte Huis dat het "strategisch geduld'' op is en kondigde in het bijzijn van zijn Zuid-Koreaanse ambtsgenoot aan nauw samen te werken met Zuid-Korea, Japan en "partners over de hele wereld'' om het regime in Pyongyang weer in het gareel te krijgen. Er zou worden gewerkt aan een "serie maatregelen op het gebied van diplomatie, economie en veiligheid''. Die moeten Amerikanen en hun bondgenoten volgens de president beschermen tegen de "dreiging die bekendstaat als Noord-Korea''.



Op het programma van de gesprekken tussen Trump en Moon stonden, behalve de kwestie Noord-Korea, ook de handelsbetrekkingen tussen beide landen.