"Noord-Korea bereid te praten met VS"

13/05/17 - 09u36 Bron: Belga

Noord-Korea is bereid met de VS te praten, zo heeft volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap een hoge diplomate van het land in Peking gezegd.

"Onder passende omstandigheden" zal Noord-Korea een "dialoog voeren", zei Choe Son Hui, directrice-generaal van de dienst Noord-Amerika bij het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op de internationale luchthaven van de Chinese hoofdstad.



Of de diplomate daarmee aangaf dat het communistisch bewind in Pyongyang bereid is opnieuw te onderhandelen over zijn atoomprogramma blijft vooralsnog onduidelijk. Noord-Korea heeft dit tot nu krachtdadig afgewezen.



Nog volgen Yonhap was Choe eerder deze week in Oslo samengekomen met een groep van Amerikaanse veiligheids- en ontwapeningsdeskundigen.



De Amerikaanse president heeft meerdere keren met een solo-optreden in het conflict met Noord-Korea gedreigd, en sloot wapengekletter niet uit. Maar begin deze maand verraste hij door in een interview te zeggen zich vereerd te voelen Kim Jong-un te ontmoeten, iets wat zijn woordvoerder later relativeerde. De omstandigheden voor zo een ontmoeting zijn momenteel nog niet rijp.



Washington wil dat Noord-Korea verzaakt aan zijn atoomprogramma dat in de hele regio en de VS als een bedreiging wordt ervaren. Het Aziatische land werkt aan de ontwikkeling van raketten die een kernkop tot in de VS kunnen meevoeren.