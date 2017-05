Pyongyang bevestigt arrestatie van Amerikaanse professor

Bewerkt door: ADN

3/05/17 - 10u29 Bron: Belga

Luchthaven van Pyongyang. © afp.

Noord-Korea heeft vandaag bevestigd dat het in april een Amerikaanse professor heeft gearresteerd. Kim Sang-Duk, ook gekend onder de naam Tony Kim, werd op 22 april op de luchthaven van Pyongyang opgepakt wegens "vijandige en criminele daden met de bedoeling de Democratische Volksrepubliek Korea omver te werpen", zo meldt het officiële Noord-Koreaanse agentschap KCNA. Kim Sang-Duk is al de derde Amerikaanse burger die in Noord-Korea vastzit.