Noord-Korea pakt Amerikaan op en wil vliegdekschip aanvallen

TMA

23/04/17 - 16u00 Bron: ANP/Reuters

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © ap.

Noord-Korea Noord-Korea heeft een Koreaanse Amerikaan aangehouden. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldde dat een voormalige docent met de Amerikaanse nationaliteit is opgepakt op het vliegveld van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De man stond op het punt Noord-Korea te verlaten.

Het gaat om ene Tony Kim. Hij was betrokken bij hulpprogramma's voor Noord-Korea. De reden van zijn aanhouding is niet bekendgemaakt. Naast Kim houdt Noord-Korea nog twee andere Amerikanen vast. In april vorig jaar veroordeelde een Noord-Koreaanse rechtbank de Koreaans-Amerikaanse zendeling Kim Dong-chul tot tien jaar dwangarbeid voor misdaden tegen de staat. Otto Warmbier, een student uit Virginia, is tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor poging tot diefstal van een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il.