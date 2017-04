Vicepresident Pence: "Tijd van gefaalde dialoog met Noord-Korea is voorbij"

Bewerkt door: LB

18/04/17 - 16u57 Bron: The Independent

Vicepresident Mike Pence bij zijn aankomst vandaag op een Amerikaanse militaire basis in Japan. © ap.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft opnieuw dreigende taal geuit aan het adres van Noord-Korea. Hij verklaarde dat "de tijd van de gefaalde dialoog" voorbij is.

In de jongste in een reeks waarschuwingen aan Noord-Korea dat de VS "alles op tafel houden" om het land te dwingen zijn nucleair wapenprogramma stop te zetten, stelde Mike Pence dat het land nu eindelijk moet begrijpen dat het moet ophouden met "roekeloze activiteiten".



"Zoals de president (Trump, nvdr) zegt, wordt het tijd dat ze zich gedragen en luisteren naar de wereldgemeenschap en hun nucleaire ambities, hun ambities op het vlak van ballistische raketten wegzetten en zich aansluiten bij de familie van naties", stelde Pence tegenover CNN.



De spanningen tussen de VS en het regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un liepen de voorbije dagen hoog op nadat Noord-Korea zondag een mislukte rakettest uitvoerden. Een dag na de viering van de 105de verjaardag van zijn stichter Kim Il Sung besloot Noord-Korea tegen alle VN-resoluties in een nieuwe rakettest uit te voeren. De timing was ook niet toevallig gekozen: vlak voor de aankomst van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in Zuid-Korea.



Tijdens zijn onaangekondigd bezoek aan de grens tussen Zuid-Korea en zijn noordelijke buur, stelde Amerikaans vicepresident Mike Pence gisteren dat de VS alle nodige maatregelen zal nemen om het nucleaire programma van Noord-Korea een halt toe te roepen.