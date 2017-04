"VS en China werken samen aan oplossing voor de Noord-Koreaanse kernwapenkwestie"

bewerkt door: LS

16/04/17 - 16u07 Bron: Belga

Generaal H.R. McMaster, raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump © reuters.

De Chinese leiders werken nauw samen met de Verenigde Staten om een oplossing te vinden voor de Noord-Koreaanse kernwapenkwestie. Dat heeft generaal H.R. McMaster, raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump, gezegd in een gesprek met de Amerikaanse zender 'ABC'.

Volgens de generaal bestaat er een internationale consensus dat de toestand niet kan blijven duren. Hij hamerde er meermaals op dat Peking bezorgd is over die toestand. In overleg met de bondgenoten en de Chinezen wordt er gestreefd naar het uitwerken van een gamma aan opties, klinkt het.



"Het is tijd dat wij alle mogelijke opties ondernemen vooraleer tot de militaire optie te moeten overgaan", zei McMaster. Hij hoopt dat Peking hier een ferme duit in het zakje zal doen, want "Noord-Korea is zeer gevoelig voor druk uit China".



Afgelopen weekend stuurden de VS het vliegdekschip USS Carl Vinson van Singapore naar het Koreaanse schiereiland in het westen van de Stille Oceaan. Noord-Korea reageerde dat het zou reageren op de "dwaze" ontplooiing van die vloot en zei dat het klaar is voor oorlog.



Gisterennacht heeft Noord-Korea een mislukte rakettest uitgevoerd. De raket steeg op in de havenstad Sinpo, maar ze ontplofte bijna onmiddellijk.