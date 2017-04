Noord-Korea zal "meedogenloos" reageren op elke Amerikaanse provocatie

Bewerkt door: ADN

14/04/17 - 16u43 Bron: Belga

Gevechtsvliegtuigen aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip USS Carl Vinson.

Het Noord-Koreaanse leger belooft een "meedogenloze reactie" op elke provocatie van de Verenigde Staten. Dat berichtte het officiële persagentschap KCNA vandaag. Pyongyang zou zich dit weekend wel eens kunnen wagen aan een nieuwe nucleaire test, wat tot dreigende taal had geleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Afgelopen weekend stuurden de VS het vliegdekschip USS Carl Vinson van Singapore naar het Koreaanse schiereiland in het westen van de Stille Oceaan, onder meer vergezeld van verschillende rakettenkruisers. Noord-Korea zegt dat het zal reageren op de "dwaze" ontplooiing van die vloot en zegt dat het klaar is voor oorlog.



In het bericht van KCNA staat dat het Noord-Koreaanse leger de Amerikaanse basissen in buurland Zuid-Korea "in enkele minuten zal verpulveren", net als het Zuid-Koreaanse presidentiële paleis. "Hoe meer grote doelwitten zoals nucleaire vliegdekschepen, hoe groter de impact van onze meedogenloze aanvallen zal zijn", luidt het.