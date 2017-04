Bereiden VS luchtaanval op Noord-Korea voor?

Door: redactie

De Verenigde Staten bereiden een luchtaanval voor op Noord-Korea, dat stelt de Amerikaanse tv-zender NBC, , die zich baseert op bronnen bij de geheime dienst. Die aanval kan worden uitgevoerd als vergelding voor een nieuwe kernproef of als preventieve maatregel, van zondra de VS ervan overtuigd zijn dat de Noord-Koreanen een nieuwe kernproef gaan uitvoeren. Het Pentagon wil het bericht noch bevestigen noch ontkennen.

Volgens een organisatie die het atoomprogramma van Noord-Korea volgt, is het land een nieuwe kernproef aan het voorbereiden. Er is verhoogde activiteit te zien op de testlocatie Punggye-ri, waar eerder al kernproeven werden gehouden. Morgen viert het communistische regime de 105de verjaardag van zijn stichter Kim Il Sung. Dergelijke ceremonies zijn vaak een voorbode voor een militaire ontplooiing. Het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap meldt nog dat op Radio Pyongyang vrijdag een reeks op het eerste zicht willekeurige cijferreeksen voorlas, die volgens Seoel een boodschap zouden kunnen inhouden voor de spionnen van Pyongyang in Zuid-Korea op de vooravond van de ceremonie.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de toon tegenover Pyongyang versterkt, en verklaard dat de VS zelfs zonder China (een bondgenoot van Noord-Korea) actie zouden kunnen ondernemen tegen Pyongyang en zijn nucleair programma. Ondertussen liet Trump echter verstaan dat hij gelooft dat China de VS wel zal helpen bij hun actie tegen Pyongyang, en donderdag tweette hij nog dat hij "veel vertrouwen heeft dat China op een gepaste manier met Noord-Korea zal omgaan. Als het dat toch niet kan, dan zullen de VS, met hun bondgenoten, dat wel doen!".



Noord-Korea liet dinsdag dan weer weten dat het zal reageren op de "dwaze" ontplooiing van een Amerikaanse vloot richting het Koreaanse schiereiland, "welk soort oorlog de VS ook willen voeren". Donderdag maakte het officiële persagentschap KCNA nog bekend dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un manoeuvres van het leger heeft bijgewoond.