China: "Militaire actie tegen Noord-Korea riskanter dan raketaanval op Syrië"

KVDS

13/04/17 - 06u18 Bron: Belga

© reuters.

China waarschuwt de Verenigde Staten voor een gevaarlijke militaire operatie tegen Noord-Korea. "Militaire acties tegen Noord-Korea zijn veel riskanter dan een raketaanval op Syrië", klinkt het in een editoriaal in de Engelstalige Chinese krant Global Times, die gecontroleerd wordt door de Chinese overheid.

"De Trump-administratie mag dan wel de druk op Noord-Korea opvoeren, wat aan de buitenwereld de indruk geeft dat ze militair kunnen optreden en zelfs een 'onthoofdingsaanval' kunnen lanceren", aldus de krant. "Maar als Pyongyang een wanhopige tegenaanval uitvoert, zal Washington in een dilemma terechtkomen." In het editoriaal wordt gewaarschuwd dat een aanval tegen Noord-Korea veel riskanter is dan een raketaanval op Syrië. "Pyongyang kan een zware slag toebrengen aan Zuid-Korea. Los van de Noord-Koreaanse nucleaire capaciteiten, kan een radiologisch wapen of 'vuile' bom op Zuid-Korea nucleaire vervuiling veroorzaken, wat ondraaglijk zou zijn voor de Amerikaanse bondgenoot."

Indien de situatie op het Koreaanse schiereiland escaleert, zal dat belangrijke machtsrelaties onder druk zetten, klinkt het nog. "Indien er op grote schaal verkeerde inschattingen worden gemaakt, zal de situatie niet meer onder controle zijn. En het is vrij duidelijk dat Washington zich niet heeft voorbereid op het 'worst-case scenario'. De VS hebben momenteel niet de macht om globale aangelegenheden te regelen. Het Witte Huis moet zich daarvan bewust zijn."



"Of het nu gaat om het omverwerpen van Assad of de eis aan Pyongyang om zich over te geven, dat kan niet in korte tijd bereikt worden", besluit het editoriaal. "De strategische cirkel van Washington heeft de onzekerheden onderschat."



Toon

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de toon tegenover Pyongyang versterkt en verklaard dat de VS zelfs zonder China actie zouden kunnen ondernemen tegen Pyongyang.



Steenkool

President Trump verklaarde gisteren wel dat de relatie tussen hem en de Chinese president XI Jinping verbeterd is na hun ontmoeting van vorige week in Washington, en dat hij denkt dat Peking hem zal helpen met Noord-Korea. Hij drukte ook zijn tevredenheid uit over de beslissing van Peking om de import van Noord-Koreaanse steenkool te blokkeren. "Dat kan efficiënt zijn of niet", aldus Trump over de sanctie tegen Noord-Korea. "Als het niet efficiënt blijkt te zijn, zullen wij dat wel zijn, dat kan ik jullie beloven."