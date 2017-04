Noord-Korea krijgt nieuwe waarschuwing: Japan plant oefening met Amerikaanse oorlogsschepen

EB

12/04/17 - 09u28 Bron: DPA

De Japanse marine is van plan om binnenkort samen met een Amerikaans vliegdekschip een oefening te houden, net nu de spanningen over het Noord-Koreaanse kernprogramma al een aantal weken oplopen. Dat meldt het Japanse minister van Defensie.

Aan de oefening zullen Japanse destroyers en het Amerikaanse vliegdekschip USS Carl Vinson deelnemen, aldus anonieme regeringsbronnen aan het persagentschap Kyodo. Meer details zijn er nog niet, al is wel al bekend dat de oefeningen in de Oost-Chinese zee of ten westen van het Japanse eiland Kyushu gehouden zouden worden.



Eerder hadden de Amerikanen al laten weten dat een groep oorlogsschepen, waaronder ook de Carl Vinson, koers hebben gezet naar het Koreaanse schiereiland. De Carl Vinson zou, volgens media in Seoel, waarschijnlijk dit weekend aankomen.



Nog volgens mediaberichten worden de Amerikaanse schepen in de tweede helft van de maand voor de Japanse kust verwacht. Wanneer precies en met hoeveel schepen de Japanners aan deze gezamenlijke oefening zullen deelnemen, is nog niet bevestigd. Eind maart was er al een oefening van de Japanners samen met de Carl Vinson.



Met deze plannen stuurt Washington een waarschuwing naar Pyongyang. Noord-Korea toont zich niet onder de indruk en heeft zijn toon verscherpt, en zelfs gedreigd met militaire stappen. Vorige woensdag lanceerde Pyongyang een raket in de Japanse Zee, nadat begin maart al vier raketten als test afgevuurd werden. Recent voerde Noord-Korea ook haar kernprogramma op.



Samen met Zuid-Korea is Japan de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot in de regio.