Ook gevoeligste deel van beleidsnota Zuhal Demir goedgekeurd

N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir heeft vanmiddag groen licht gekregen voor het gevoeligste deel van haar beleidsnota, rond gelijke kansen en armoedebestrijding. Zowel partijen van de oppositie als van de meerderheid drukten haar op het hart dat inhoud en dossierkennis steeds voorrang moeten krijgen op communicatie en retoriek.

Coalitiepartner CD&V had er eerder deze maand mee gedreigd Demirs nota niet te steunen na forse uitspraken aan het adres van de Vlaamse christendemocraten. Nadat partijvoorzitters Wouter Beke en Bart De Wever vorige week de strijdbijl begroeven, was dat obstakel uit de weg geruimd.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof besloot Demir vandaag niettemin nog eens te vragen om naast haar "temperament" ook haar "teamplayervermogen" aan te spreken, opdat ze "om meer herinnerd zal worden dan enkel woorden". "Het is beter samen te werken dan te staan roepen in de woestijn", aldus de christendemocrate, die erop wees dat Demir rond gelijke kansen en armoedebestrijding met heel wat collega's zal moeten samenwerken. Ook oppositiepartij sp.a waarschuwde daarvoor. Karin Jiroflée las naar eigen zeggen best wel wat goede punten in de beleidsnota, maar ze mist de bijhorende financiële middelen. "Dus ofwel slaagt u erin om collega's te overtuigen er geld voor uit te trekken, ofwel loopt u het risico om net als uw voorgangster tegen de muur te lopen bij gebrek aan middelen en niets te realiseren."

Mensenrechtenmechanisme

Oppositiepartijen sp.a, PS, cdH en Ecolo hadden voorts nog een heel aantal punten van kritiek. Zo missen ze concrete plannen voor de oprichting van het beloofde nationaal mensenrechtenmechanisme, is van een echt actieplan tegen racisme geen sprake meer en vinden ze dat Demir ook moet inzetten op vrouwenquota in overheidsbedrijven en mystery calls om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.



Demir verzekerde onder meer dat ze werk zal maken van het mensenrechtenmechanisme en deelt de bezorgdheid over het gebrek aan vrouwen aan de top van de administratie. Tot slot wil ze ook het aantal Belgen met een armoederisico omlaag, al liet ze zich niet vastpinnen op een concreet cijfer. "Ik ga niet de fout maken die andere staatssecretarissen of ministers bevoegd voor armoede misschien wel hebben gemaakt."



In de namiddag moest Demir van de Kamercommissie Bedrijfsleven nog groen licht krijgen voor het stuk rond Wetenschapsbeleid in haar beleidsnota. Problemen werden daar niet verwacht.