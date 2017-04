Demir reageert voor het eerst op kiesvee-rel: "Dit was zonder meer zwaarste week uit mijn politieke carrière"

Door: redactie

17/04/17 - 13u42 Bron: Facebook

© belga.

"Mijn woorden waren hard en niet gepast voor een lid van de regering", geeft Zuhal Demir (N-VA) voor het eerst toe na de politieke rel die ze vorige week veroorzaakte. "Maar ik heb nooit gezegd dat moslims kiesvee zijn, wel heb ik aangeklaagd dat moslims als kiesvee worden 'gezien en behandeld'", schrijft de staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen vandaag in een lange post op Facebook. "Dit was zonder meer de zwaarste week uit mijn politieke carrière."

Ik aanvaard de kritiek van de premier. De rol van staatssecretaris, is niet die van parlementslid. Wat mij betreft, incident gesloten. — Zuhal Demir (@Zu_Demir) Sun Apr 09 00:00:00 MEST 2017 Van een politicus of burger met een migratieachtergrond moet je dezelfde standaarden eisen als van een autochtoon. Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir Zuhal Demir haalde uit naar CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke. © belga.

Vorige week zorgde Demir voor heel wat heisa toen ze in een interview met De Zondag uithaalde naar CD&V en partijvoorzittter Wouter Beke, ze verweet de coalitiepartner "moslims als kiesvee te zien". Voor die uitspraak kreeg ze bakken kritiek over zich heen van haar eigen partij en andere regeringsleden. Het liep zelfs zo uit de hand dat Charles Michel moest ingrijpen, de premier liet Demir weten dat haar houding niet getolereerd kon worden. "De premier reageerde fel in zijn telefoontje naar de staatssecretaris. De woorden die ze gebruikt, zijn deloyaal en onaanvaardbaar binnen de coalitie", klonk het bij zijn woordvoerder.



Demir bood haar excuses niet aan, maar liet wel via Twitter weten dat ze Michels kritiek aanvaardde. "De premier had gelijk toen hij me hier op wees. Ik heb zijn terechtwijzing ook aanvaard en me verontschuldigd", stelt ze. Ze hoopt ook dat die excuses volstaan voor CD&V. Na die tweet van vorige week hield Demir zich koest. Vandaag legt ze voor het eerst uit waarom ze die harde uitspraken deed Facebook.



Tegen dubbele nationaliteit

"Ik weiger afstand te nemen van mijn analyse (van vorige week, red.), die ik overigens al een jaar eerder maakte. De uitslag van het referendum in Turkije en de rol van Belgische Turken hierin, sterken mij in mijn overtuiging. Nergens in Europa is de steun voor Erdogan groter dan bij de Belgische Turken. Dat is problematisch. Ik ben dan ook blij dat CD&V'er Hendrik Bogaert zich aansluit bij het idee dat ik vorig jaar lanceerde om de dubbele nationaliteit af te schaffen", schrijft de politica vandaag.



Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen maakt Demir zich ernstig zorgen over integratie in België. "In tegenstelling tot wat Meyrem Almaci de wereld in stuurde, heb ik nooit gezegd dat moslims kiesvee zijn. Dat was haar manier om het echte debat te ontlopen en niet op de inhoud in te gaan. Ik heb aangeklaagd dat moslims als kiesvee worden 'gezien en behandeld'. Een groot verschil. En dat gebeurt volgens mij, wel degelijk."



Quick wins

"Mensen 'als kiesvee behandelen' is een vorm van politieke 'quick wins', waar we allemaal beducht voor moeten zijn. Door gemeenschappen niet tegen de haren in te strijken met onze waarden en normen, rinkelt de kassa. Maar op langere termijn betaal je er wel een hoge prijs voor. Van een politicus of burger met een migratieachtergrond moet je dezelfde standaarden eisen als van een autochtoon. Dat niet doen is paternalistisch en grenst wat mij betreft aan racisme. Ook als je het invult als tolerantie, met de beste bedoelingen. Het maakt slachtoffers. Niet in het minst de democratie zelf."