CD&V dreigt met boycot Demir, coalitiepartners snoeihard voor Homans

Isolde Van Den Eynde en Katrien Stragier

11/04/17 - 05u00

© photo news.

CD&V heeft de uitspraken van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) nog niet verteerd. Meer zelfs: de partij dreigt haar beleidsnota te boycotten als ze haar excuses niet aanbiedt.

"Ik wil de Vlamingen waarschuwen: CD&V is de nieuwe moslimpartij." En: "Wouter Beke beschouwt moslims als kiesvee." N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir haalde eergisteren fors uit in 'De Zondag'. CD&V-voorzitter Wouter Beke eiste excuses en premier Charles Michel floot zijn kersverse staatssecretaris terug. Hij noemde haar houding deloyaal. Excuses volgden niet, maar Demir zei wel de kritiek van de premier te aanvaarden. Voor haar is het incident daarmee gesloten, maar voor CD&V niet. De partij wacht nog steeds op excuses.



Als Demir geen toenadering zoekt, dreigt CD&V ermee haar beleidsbrief na de paasvakantie niet goed te keuren. Als nieuwe staatssecretaris moet ze die nog verdedigen én ze moet het vertrouwen krijgen van de meerderheid. Normaal gezien is dat een formaliteit. "Maar als zij ons niet vertrouwt, waarom zouden wij dat dan wel moeten doen?", klinkt het nu bij de CD&V-top. De vraag is maar of CD&V het gekibbel écht zo ver op de spits zal drijven. De premier wilde gisteren niet reageren op de dreigende taal van CD&V en ook N-VA weigerde commentaar te geven. De bal ligt intussen wel in het kamp van N-VA en Demir.