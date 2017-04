Incident-Demir nog niet afgesloten voor CD&V: "Geen excuses gekregen"

Bewerkt door: ADN

De uithaal van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) naar CD&V is voor de Vlaamse christendemocraten "nog niet gesloten". Dat werd vandaag vernomen in CD&V-kringen. Na de forse uitspraken van de staatssecretaris had CD&V-voorzitter Wouter Beke verontschuldigingen gevraagd. "We hebben geen excuses gekregen", klinkt het.