Zuhal Demir aanvaardt kritiek van premier Michel

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) aanvaardt de kritiek van premier Charles Michel (MR) op haar uitspraken in een interview met De Zondag. Dat liet ze vanavond weten in een tweet.

Ik aanvaard de kritiek van de premier. De rol van staatssecretaris, is niet die van parlementslid. Wat mij betreft, incident gesloten. — Zuhal Demir (@Zu_Demir)

In het interview in De Zondag haalde Demir hard uit naar coalitiepartner CD&V. Ze verweet partijvoorzitter Wouter Beke "moslims te zien als kiesvee".



Premier Michel liet Demir vanochtend via de telefoon weten dat haar houding niet getolereerd kan worden. "De premier reageerde fel in zijn telefoontje naar de staatssecretaris. De woorden die ze gebruikt, zijn deloyaal en onaanvaardbaar binnen de coalitie", klonk het bij zijn woordvoerder.