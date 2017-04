Demir: "Geen reden om excuses aan te bieden"

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 17u55 Bron: Belga

© photo news.

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is niet van plan haar excuses aan te bieden na de uitspraken die ze in De Zondag deed. Dat heeft haar woordvoerder vanavond meegedeeld aan Belga. Wel is ze bereid om in te gaan op de vraag van premier Charles Michel om de toon iets te milderen.

Demir had in het interview de CD&V ervan beschuldigd "moslims te zien als kiesvee". Ze verwees daarbij onder meer naar uitspraken van CD&V-leden als Mieke Van Hecke en de Genkse burgemeester Wim Dries en zijn schepen van Ali Caglar. CD&V-voorzitter Wouter Beke had daarop publieke excuses geëist.



Intussen is duidelijk dat Demir niet van plan is om daartoe over te gaan. "We weten niet waarom we excuses zouden moeten aanbieden", zo zegt haar woordvoerder Luc Demullier. De woordvoerder erkent wel dat Demir een telefoontje van premier Charles Michel heeft gehad over de kwestie. "Hij heeft ons gevraagd om iets diplomatischer te zijn in onze formuleringen. En dat zullen we ook doen", klinkt het.



Demullier benadrukt dat de uitspraken niet voor problemen binnen de regering vormen. "Dit is geen regeringszaak. Er is ook geen discussie over regeringsdossiers. Er is enkel een partijvoorzitter die zich aangesproken voelt over enkele vaststellingen die in het interview zijn gedaan."