Groen wil parlement bijeenroepen na uitspraken Demir: "Opeenvolging incidenten verlamt regering"

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 17u12 Bron: Belga

© Belga, Photonews.

Groen-Kamerlid Kristof Calvo wil het parlement komende week bijeenroepen voor een debat over de recente uitspraken van Zuhal Demir. De N-VA-staatssecretaris had in een interview met De Zondag coalitiepartner CD&V ervan beschuldigd "moslims te zien als kiesvee". "Deze ruzie in de regering is te belangrijk om tot na de paasvakantie te wachten", zegt Calvo aan Belga.