Directeur Unia: "Uitspraken Demir stroken niet met de feiten"

Door: TT

9/04/17 - 16u57

Unia-directrice Els Keytsman en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). © rv / photonews.

Els Keytsman, directeur van het gelijkekansencentrum Unia, weerlegt in een scherpe Facebookpost de uitspraken van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). Die uitspraken "stroken niet met de feiten die werden besproken tijdens ons gesprek", aldus Keytsman.

In een interview met De Zondag zegt Demir daarover dat "de Belg nu zijn weg naar Unia vindt". "Per dag komen er bijna twee keer zoveel meldingen binnen dan voordien. Dat betekent dat de Belg de weg gevonden heeft. Dat is wat ik verwacht van Unia: dat iederéén er terechtkan. En zo wordt ook het perceptieprobleem opgelost." Maar dat klopt niet, zegt Keytsman, die "de puntjes op de i" wil zetten. Zo steeg volgens haar het aantal dossiers leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt in 2016 toe met 126 procent. Maar: "Deze stijging houdt rechtstreeks verband met het initiatief van Unia om naar de rechtbank te stappen toen een 59-jarige sollicitant werd geweigerd voor zijn leeftijd door een keukenfabrikant. Hiermee raakten we een open zenuw in onze samenleving. Unia plaatste zo het thema op de maatschappelijke agenda. De hele heisa van de voorbije weken heeft daar niets mee te maken." Ook waren er meer dossiers over discriminatie vanwege handicap op het werk. Maar opnieuw, "ook deze stijging staat volledig los van de heisa van de voorbije weken".

"Framing Demir is evenmin juist"

"Na krachtige woorden verwacht ik een krachtig beleid tegen racisme en discriminatie. Dat is nodig. Ik zou graag in het volgend interview de plannen daaromtrent lezen" Els Keytsman

En nog: "Hoe Zuhal Demir het aantal meldingen van personen met hiv tracht te framen is evenmin juist. Recent organiseerden we wel een persconferentie over een onderzoek hierover dat een periode van 2003-2014 omvat. En dat problemen blootlegt voor personen met hiv op de werkvloer en bij het afsluiten van verzekeringen. Lang voor de heisa van de voorbije weken dus."



"Het is wel juist dat de eerste kwartaalcijfers van 2017 opnieuw stijgen", zegt Keytsman. "Dat bespraken we ook met haar. De stijging is flagrant en sterk. (...). Maar de cijfers zijn ook een momentopname en de eigenlijke details kennen we nog niet. Dus communiceren we er ook niet over. We besluiten wel dat qua naamsbekendheid de heisa wel een invloed heeft gehad. Heeft de staatssecretaris misschien deze laatste algemene vaststelling verward met onze gedetailleerde uitleg over onze aanpak, communicatie & cijfers 2016?"



Keytsman wijst er nog op dat het er "niet alleen om gaat de dingen juist te zeggen, maar ook om de juiste dingen te doen". "Na krachtige woorden verwacht ik een krachtig beleid tegen racisme en discriminatie. Dat is nodig. Ik zou graag in het volgend interview de plannen daaromtrent lezen."