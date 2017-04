Wouter Beke na uithaal Zuhal Demir: "Uitspraken die Filip Dewinter zouden laten blozen"

Bewerkt door: ADN

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft een kort blogstuk geschreven na de uithaal van Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Zij haalde in een interview in De Zondag scherp uit naar CD&V. Ze verwijt partijvoorzitter Wouter Beke "moslims te zien als kiesvee". De bodem van de fatsoengrenzen lijkt nu echt weggeslagen, schrijft Beke.

"Ik keek echt uit naar het weekend. Een vaste papadag zoals Jesse Klaver heb ik niet (verwijzend naar de gestaakte Nederlandse regeringsonderhandelingen op vrijdag omdat GroenLinks-leider Jesse Klaver dan een papadag wil, nvdr.), maar tijdens de schoolvakanties probeer ik dat goed te maken. Samen genieten van het prachtige lenteweer. Eerst samen ontbijten, dan naar de viering voor palmzondag bij ons in de kerk. En dan, zoals de rest van Vlaanderen, supporteren voor Tom Boonen in zijn laatste Parijs-Roubaix", schrijft Beke.



"Maar goed, in het gemediatiseerde leven van een partijvoorzitter verlopen de zaken zelden zoals gepland. En zo werd ik wakker met het interview van Zuhal Demir in De Zondag. Ik ben wel wat gewoon geworden. Dat de fatsoensgrenzen bij sommigen rekkelijk zijn, had ik ook al even door. Maar de bodem lijkt nu echt weggeslagen. Met uitspraken die Filip Dewinter zouden laten blozen."



"Stilaan wordt de keuze wel erg duidelijk. Tussen zij die maar 1 doel hebben: mensen tegen elkaar opzetten. En zij die gaan voor een samenleving waar alle mensen van goede wil een plaats hebben. Zelfs mensen die vergeten zijn wat de betekenis van fatsoen en respect inhoudt."