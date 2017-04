Tweede verdachte aanslag Stockholm vrijgelaten

Bewerkt door: ADN

De tweede persoon die zondag werd opgepakt in verband met de aanslag met een vrachtwagen op 7 april in Stockholm, is vandaag vrijgelaten en wordt niet meer verdacht. Dat hebben de onderzoeksrechters belast met het dossier meegedeeld. Meer bijzonderheden werden niet gegeven.