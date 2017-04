Oezbeekse autoriteiten hadden verwittigd over radicalisering van dader aanslag Stockholm

Bewerkt door: ADN

14/04/17 - 13u10 Bron: Belga

© ap.

De vermoede dader van de aanslag in Stockholm werd gerekruteerd door de terreurgroep Islamitische Staat en de Oezbeekse autoriteiten hadden de inlichtingendiensten van een westers land op de hoogte gebracht van zijn radicalisering. Dat heeft de Oezbeekse minister van Buitenlandse Zaken Abdoelaziz Kamilov vandaag meegedeeld.

De Oezbeek Rakhmat Akilov werd gerekruteerd door IS terwijl hij zich al in Zweden bevond. "In 2014 vertrok Akilov naar Stockholm, waar hij een job vond in de bouw (...). Tijdens zijn verblijf in het buitenland werd hij op het internet gerekruteerd door ronselaars van terreurgroep IS", zei minister Kamilov volgens het Russische persbureau Ria Novosti op een persconferentie in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. "De info over de handel en wandel van Akilov werd overgemaakt (...) aan een van onze westerse bondgenoten, om Zweden daarvan op de hoogte te brengen", zei hij, zonder te vermelden aan welk land de informatie werd doorgespeeld.



Vorige week vrijdag reed een vrachtwagenchauffeur in de Zweedse hoofdstad bewust in op een menigte in een drukke winkelstraat. Vier mensen, onder wie ook een Belgische vrouw, kwamen daarbij om het leven, 15 anderen raakten gewond. De 39-jarige Oezbeek Rakhmat Akilov werd enkele uren later opgepakt en gaf de feiten toe. Woensdag hadden Russische persagentschappen bevestigd dat Akilov volgens een Oezbeekse politiebron had geprobeerd om als IS-strijder naar Syrië te vertrekken.