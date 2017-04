Dader Stockholm probeerde zich aan te sluiten bij IS in Syrië

SPS

Rakhmat Akilov, de 39-jarige Oezbeek die heeft bekend de dader te zijn van de aanslag met een vrachtwagen in het Zweedse Stockholm, heeft in het verleden geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) in Syrië. Dat heeft een Oezbeekse politiebron gezegd aan Russische media.

Volgens de politiebron maakte de dader deel uit van een IS-cel in Tadzjikistan en zou hij geprobeerd hebben deel te nemen aan de gevechten met IS in Syrië. De man zou een Oezbeek zijn, maar deel uitmaken van de Tadzjiekse minderheid. Hij probeerde volgens dezelfde politiebron in 2015 de grens tussen Turkije en Syrië over te steken, maar werd er opgepakt en nadien teruggestuurd naar Zweden, waar hij zijn verblijfplaats heeft.



Nog steeds volgens dezelfde bron schreven de Oezbeekse autoriteiten in februari een internationaal aanhoudingsmandaat uit tegen Akilov nadat er een gerechtelijk onderzoek was gestart tegen hem. Dat onderzoek ging onder meer over "religieus extremisme".



De man diende in 2014 een aanvraag voor een verblijfsvergunning in. Dat werd hem in juni 2016 geweigerd, waarna hij vier weken de tijd kreeg om Zweden te verlaten.



Bij de terreuraanslag in de Zweedse hoofdstad reed een vrachtwagenchauffeur bewust op de menigte in. Daarbij kwamen vier mensen, onder wie een Belgische vrouw, om het leven en raakten 15 anderen verwond.