Verdachte van aanslag Stockholm geeft toe dat hij terroristische daad pleegde

11/04/17

De hoofdverdachte van de aanslag in Stockholm, een 39-jarige Oezbeek, geeft toe "een terreurdaad" te hebben gepleegd. Dat verklaarde zijn advocaat vandaag voor de rechtbank in de Zweedse hoofdstad.

De 39-jarige man wordt ervan verdacht met een vrachtwagen ingereden te zijn op voetgangers in het centrum van de Zweedse hoofdstad. Bij de aanslag kwamen vier mensen om, onder wie een Belgische vrouw, en raakten vijftien mensen gewond.



De man "gaf toe een terreurdaad te hebben gepleegd" en aanvaardt dat hij wordt aangehouden, aldus advocaat Johan Eriksson. Talrijke zwaarbewapende agenten bewaken de rechtbank. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren op vraag van het parket.



Blijkbaar had de verdachte voor de zitting nog gevraagd om zijn advocaat te vervangen door een "soennitische moslim", maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen.



Er waren zware veiligheidsmaatregelen genomen voor de zitting. Bezoekers moesten door een veiligheidscheck die vergelijkbaar is met die op luchthavens en de straat was volledig afgezet door zwaarbewapende agenten.



Sinds de aanslag heeft de politie al meer dan 600 mensen ondervraagd en blijft ze in de grote omgeving van Stockholm invallen doen in het kader van het onderzoek.