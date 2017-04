Zweedse politiechef heeft na aanslag klare mening over mensen met sympathie voor terreur: "Zet ze het land uit"

Karen Van Eyken

10/04/17 - 16u51 Bron: GP

De dader van de aanslag is een Oezbeek met IS-sympathieën. © AP/Reuters.

Na de terroristische aanval in Stockholm blijven de gemoederen oplopen in het Scandinavische land dat enkele dagen later nog steeds in shock verkeert. Politiechef Eric Nord heeft alvast duidelijk stelling ingenomen: "Al diegenen die gewelddadig extremisme steunen, moeten het land kunnen uitgezet worden, zelfs wanneer ze over een permanente verblijfsvergunning beschikken."

Twee dagen na de aanslag postte de politiechef van de stad Göteborg zijn mening op Twitter. Tijdens een interview met de Zweedse krant Göteborgs Posten heeft hij zijn zienswijze verduidelijkt.



Vooralsnog mogen personen volgens de huidige Zweedse wetgeving pas gedeporteerd worden indien zij veroordeeld zijn voor hun betrokkenheid bij terreurmisdrijven en/of de financiering ervan.



Maar Nord vindt dat ook mensen die louter hun sympathie betuigen aan gewelddadig extremisme het land moeten kunnen uitgezet worden. © afp.

"Personen die hier een totalitaire staat willen vestigen, kunnen vertrekken naar hun land van herkomst, daar waar ze thuishoren", aldus de politiechef. "Mensen die aanhanger zijn van IS of voorstander zijn van religieus extremisme, moeten niet onderhouden worden door de Zweedse overheid."



Het grootste aantal Zweedse Syriëstrijders is vertrokken uit de stad Göteborg. De krant Göteborgs Posten meldde eerder al dat uit onderzoek bij 1.200 schoolgaande moslimjongeren gebleken is dat 10 procent sympathie heeft voor terroristische groeperingen.



Volgens Nord kan religieus extremisme in de kiem gesmoord worden indien de permanente verblijfsvergunning van jihad-aanhangers daadwerkeljk op het spel staat. "Zij die vandaag voor zedenpolitie spelen en vrouwen onderdrukken, zullen dan op hun tellen moeten passen", legt de politiechef uit. © afp.