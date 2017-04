Minuut stilte in Zweden: "Stockholm blijft open en tolerante stad"

Door: redactie

Overal in Zweden is vanmiddag een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Stockholm. Vrijdag reed een vrachtwagen in op voetgangers in een winkelstraat in het centrum van de hoofdstad. Daarbij kwamen vier mensen -onder wie een Belgische- om het leven. Er vielen ook vijftien gewonden.