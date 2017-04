Zweedse politie voert nieuwe raid uit na aanslag in Stockholm

Bewerkt door: ADN

In een buitenwijk ten noorden van Stockholm heeft de politie afgelopen nacht een nieuwe raid uitgevoerd naar aanleiding van de aanslag met een vrachtwagen die het leven kostte aan vier mensen, onder wie een Belgische. "We kunnen geen commentaar geven over eventuele inbeslagnames", zegt politiewoordvoerder Lars Bystrom.

Volgens lokale media gaat het om een huiszoeking in Sollentuna bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest. De hoofdverdachte van de aanslag, een 39-jarige Oezbeek, zou er gesolliciteerd hebben, maar werd er niet aangenomen.



Sinds een vrachtwagen vrijdag inreed op voetgangers in een winkelstraat in het centrum van de hoofdstad, zijn al op verscheidene locaties politieraids uitgevoerd. Eerder werd onder meer al een huiszoeking uitgevoerd bij nog een ander bedrijf in Sollentuna, maar ook in de zuidelijke buitenwijk Varberg. Daar zou de vermoedelijke dader enkele uren voor de aanslag geweest zijn.



Behalve vier doden vielen bij de aanslag ook nog vijftien gewonden. Negen verblijven nog in het ziekenhuis, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. Momenteel zitten twee mensen, onder wie de hoofdverdachte, in voorhechtenis in verband met de aanslag.



De 39-jarige Oezbeek - door Zweedse media geïdentificeerd als Rakhmat Akilov - had in 2014 een permanente verblijfsvergunning aangevraagd, maar het verzoek werd in juni 2016 afgewezen. In december werd hij ingelicht dat hij binnen de vier weken het land moest verlaten, maar hij verdween in februari toen de politie naar hem op zoek ging. Hij zou al bekentenissen hebben afgelegd.