Aanslag Stockholm brengt debat over uitwijzingen op gang in Zweden

10/04/17 - 09u53 Bron: Belga

De Zweedse premier Stefan Löfven legt bloemen neer op de plaats waar de truck crashte nadat de dader op winkelende mensen inreed. © getty.

Drie dagen na de aanslag met een vrachtwagen in het centrum van Stockholm is in Zweden een debat op gang gekomen over de uitvoering van uitwijzingen. De vermoedelijke dader zag in 2016 het verblijfsrecht geweigerd, maar in plaats van het land te verlaten, dook de 39-jarige Oezbeek onder.