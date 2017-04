Eerste slachtoffer van terrorist Stockholm: Vlaamse (31) die zich inzette voor asielzoekers

KURT WERTELAERS

Bloemen en kaarsjes voor de slachtoffers van de terreuraanval in Stockholm. © photo news.

M. (31) uit Lembeek bij Halle, was een begenadigd muzikante, liefdevolle partner van haar vriend en mama van hun anderhalf jaar oude zoontje. Ze was ook psychologe bij de Dienst Vreemdelingenzaken en zette zich in voor asielzoekers. Vrijdag werd de vrouw - op bezoek bij een vriendin - als eerste aangereden door een terrorist die met een truck vier doden maakte in Stockholm.

Vrijdag, in de nasleep van de dramatische terreuraanslag in hartje Stockholm, drukte Buitenlandse Zaken hier nog op het hart: we hebben geen weet van Belgische slachtoffers. Maar dat veranderde toen de familie van M. uit het Vlaams-Brabantse Halle zelf contact opnam. Want M. was alléén afgereisd om een vriendin te gaan bezoeken en sinds de aanslag had haar ongeruste familie niks meer gehoord. En ginder, in die drukke winkelstraat, lagen gewonden. En dodelijke slachtoffers. Drie van hen -twee Zweden en een Brit- werden snel geïdentificeerd. Maar één, een vrouw, niet. Bij haar lichaam werden geen identiteitspapieren gevonden.

Goedlachs

Gisterochtend was minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dan de eerste om het tragische nieuws te melden. "We hadden via haar familie al de indicatie dat ze vermist was", klonk het. "Maar het duurde 48 uur voor ze formeel werd geïdentificeerd door de Zweedse autoriteiten. We hebben de bevestiging net ontvangen." M. was het éérste slachtoffer van de Oezbeekse terrorist die met de gekaapte vrachtwagen inreed op het winkelende publiek. De jonge mama maakte geen schijn van kans.



Thuis in Halle is de verslagenheid enorm. M. was er graag gezien. Ze woont er sinds de zomer van 2013 in deelgemeente Lembeek, samen met haar partner en hun anderhalf jaar oude zoontje. Het koppel was zeer muzikaal aangelegd. Zij gaf lessen dwarsfluit in een jeugdorkest, hij is er dirigent. Sinds de geboorte van hun zoontje, zowat anderhalf jaar geleden, deden ze het wel wat rustiger aan. Maar de dood van M. komt bij de leden van de muziekensembles heel hard aan. "Ze stond zo positief in het leven", getuigde iemand gisteren. "Altijd goedlachs." De voorzitster van het jeugdorkest was in shock. "Het was een fantastische vrouw." (BKH/TVP/DDW/KW)



