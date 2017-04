Moedige veiligheidsagent redde mogelijk nog tientallen levens in Stockholm

SPS

De dodentol van de aanslag in Stockholm had nog hoger kunnen oplopen, was het niet voor een heldhaftige veiligheidsagent geweest. Die reed de vrachtwagen die door een drukke winkelstraat raasde tegemoet, waardoor de terrorist de controle over het stuur verloor en uiteindelijk in een winkel tot stilstand kwam.

De 27-jarige veiligheidsagent Santiago Cueva had naar eigen zeggen net een uitgebreide lunch met een collega achter de rug toen hij zag wat er zich afspeelde in de winkelstraat Drottninggatan.



"Ik was er zeker van dat de chauffeur verder zou rijden tot aan het Zweedse parlement (zo'n 500 meter verder) en op zijn pad zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken", vertelde hij aan Zweedse media. "Wat me het meest is bijgebleven, is het lawaai. Eerst zag ik de vrachtwagen lantaarnpalen omverrijden, banken en bloembakken. Dan zag ik mensen de lucht ingeslingerd worden. Dat vreselijke geluid elke keer de vrachtwagen een slachtoffer aanreed."

Controle verloren Cueva twijfelde geen seconde, sprong in zijn bestelwagen en reed de vrachtwagen tegemoet. Dat hij zijn eigen leven daarbij op het spel zette, daar stond hij niet bij stil. "Ik was niet bang. Het was best een vreemde ervaring. Die vrachtwagen kwam recht op me afgevlogen maar het enige waar ik aan dacht, was zoveel mogelijk mensen te beschermen."



"De chauffeur moet geschrokken zijn toen hij me zag en verloor de controle over het stuur. De vrachtwagen belandde daarop in de etalage van een winkel. Ik ben er zeker van dat hij wilde verder rijden tot aan het parlement en nog meer slachtoffers wilde maken", aldus Cueva.