Zweedse media identificeren verdachte als Rakhmat Akilov

SPS

9/04/17 - 19u58 Bron: Belga

© epa.

Verscheidene Zweedse media hebben de vermoedelijke dader van de aanslag in Stockholm geïdentificeerd. Het gaat volgens de media om Rakhmat Akilov, een 39-jarige Oezbeek die was ondergedoken om zijn uitwijzing te vermijden.

Akilov wordt ervan verdacht achter het stuur te hebben gezeten van een gestolen vrachtwagen die vrijdagmiddag inreed op voetgangers in een drukke winkelstraat in Stockholm. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, onder wie een Belgische vrouw. Twee gewonden verblijven nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.



De vermoedelijke dader is vrijdagavond aangehouden in Märsta, een klein stadje zo'n 40 kilometer ten noorden van Stockholm. De speurders bevestigden dat het om een 39-jarige Oezbeek ging, maar hadden zijn naam niet onthuld.