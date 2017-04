Meer dan 20.000 Zweden de straat op tegen terrorisme

SPS

9/04/17 - 18u45 Bron: Belga

Twee dagen nadat een vrachtwagen inreed op voetgangers in een winkelstraat in Stockholm zijn in de Zweedse hoofdstad meer dan 20.000 mensen de straat opgegaan om hun afkeer van terrorisme te tonen. De aanval eiste vier doden, onder wie een Belgische vrouw.

De "manifestatie voor de vrede", een initiatief dat werd gelanceerd op Facebook, vond plaats nabij de winkel waar de dodelijke raid van de vrachtwagen vrijdagmiddag eindigde. "Stockholm is onze stad, een stad waar we fier op zijn. De angst mag hier niet regeren, het terrorisme mag niet winnen", zo sprak burgemeester Karin Wanngard de aanwezigen toe. Ze bepleitte "een open stad, die houdt van democratie en tolerantie". Ook in andere steden in Zweden vonden optochten en wakes plaats.



Volgens de Zweedse politie is de dader van de aanslag een 39-jarige Oezbeek die belangstelling voor jihadistische groeperingen toonde. De Zweedse overheid weigerde de man in juni vorig jaar een permanente verblijfsvergunning. In december kreeg hij een bevel om het grondgebied te verlaten, maar hij verdween van de radar toen de politie naar hem begon te zoeken.



Premier Stefan Lofven noemde het in de marge van een conferentie van zijn sociaaldemocratische partij "frustrerend" dat de overheid de man niet het land had kunnen uitzetten. Wanneer iemand geen permanente verblijfsvergunning of asiel krijgt, dan moet die persoon Zweden verlaten, zei hij. "We moeten betere mogelijkheden hebben om dit principe te verzekeren", aldus Lofven, die beklemtoonde dat dit essentieel was om "het vertrouwen" in het asielsysteem overeind te houden.