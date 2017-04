Tweede verdachte aanslag Stockholm opgepakt

Bewerkt door: ADN

Het Openbaar Ministerie van Zweden bevestigt dat een tweede verdachte gearresteerd is in verband met de aanslag in Stockholm. De verdachte werd gearresteerd op verdenking van "terroristische misdaden door moord", zei een woordvoerster van het OM. Procureur Hans Ihrman heeft beslist voorlopig geen details te geven over de verdachte, aldus de woordvoerster.