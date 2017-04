Verdachte aanslag Stockholm werd gezocht en zou het land uitgezet worden

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 13u08 Bron: ANP

© epa.

De verdachte van de aanslag in Stockholm werd in Zweden gezocht om het land te worden uitgezet. De vier overleden slachtoffers van de aanslag zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om twee Zweden, een Belgische en een Brit, zei een politiefunctionaris vandaag.

"We hebben de identiteit van de overleden personen bevestigd en hun gezinnen zijn op de hoogte gebracht", zei een verantwoordelijke van de politie van Stockholm, Jan Evensson, op een persconferentie.



De verdachte, een 39-jarige Oezbeek, had een verblijfsvergunning in Zweden aangevraagd. Die was afgewezen en de man moest het land uit.



Gisteren werd bekend dat de naam van de Oezbeek was opgedoken in informatie die de Zweedse veiligheidspolitie had verzameld.

Volgens de Zweedse politiefunctionaris was bekend dat de verdachte sympathieën had voor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat.



Bij de aanslag reed een vrachtwagen in op winkelend publiek en een winkel. Behalve de doden waren er vijftien gewonden.