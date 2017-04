Belgische omgekomen bij aanslag in Stockholm

Door: redactie

9/04/17 - 09u47

© reuters.

Bij de aanslag met een vrachtwagen afgelopen vrijdag in Stockholm is ook een Belgische vrouw omgekomen. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vandaag op Twitter.

Nous avons malheureusement perdu une compatriote dans l'attentat à #Stockholm. Je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. — didier reynders (@dreynders) Sun Apr 09 00:00:00 MEST 2017 © reuters.

"We hebben helaas een landgenote verloren bij de aanslag in Stockholm. Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden", luidt het. Uit respect voor het slachtoffer en haar familie geeft Buitenlandse Zaken geen extra informatie.



Vrijdag reed een man met een vrachtwagen in een drukke winkelstraat in op winkelend publiek en op een winkel waardoor vier mensen omkwamen. Drie van hen zijn geïdentificeerd en hun familie is op de hoogte gebracht, zei de politie aan de Zweedse zender SVT.



De politie arresteerde een 39-jarige man uit Oezbekistan die wordt gezien als degene die achter het stuur van de truck zat. Zweedse media berichtten vandaag over diverse aanhoudingen in Stockholm maar het is niet duidelijk of die iets met de aanslag van doen hebben.