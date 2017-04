Dankzij deze vrouwen kon politie dader aanslag Stockholm snel inrekenen

Koen Van De Sype

8/04/17 - 12u49 Bron: Aftonbladet

© Screenshot.

Twee vrouwen hebben ervoor gezorgd dat de politie de vermoedelijke dader van de aanslag in Stockholm snel kon inrekenen. Dat schrijft de nieuwssite Aftonbladet. Ze zouden de man (39) herkend hebben van de foto die de politie had verspreid. Ze verwittigden de hulpdiensten en een van hen besloot hem zelfs te volgen om hem niet kwijt te raken. "Zonder hen zouden we hem nooit zo snel gevonden hebben", klinkt het bij een politiebron.

De verdachte nam na de aanslag een trein in het noorden van Stockholm. Hij was na de feiten door verscheidene beveiligingscamera's gefilmd en de politie had de beelden verspreid in de hoop dat iemand hem ergens zou zien. En dat was het geval.

Het eerste alarm kwam van een vrouw die de verdachte gespot had op een pendeltrein naar Märsta. Ze herkende hem meteen van de politiefoto. Ze vertelde dat hij nerveus leek en dat zijn kleren verbrand waren, volgens de politiebron van Aftonbladet. Ze verwittigde een aanwezige beveiligingsagent, die op zijn beurt de politie waarschuwde. Maar de kerel stapte af en ze raakten hem kwijt.



Benzinestation

Maar even later liep een tweede tip binnen. Een vrouw had hem gezien bij een benzinestation van Circle K vlakbij. Ook zij had de foto van de politie in de media gezien. Ze besloot hem te volgen in haar wagen. Er was gelukkig een patrouille vlakbij en die kon de verdachte even later inrekenen. Zes uur na de aanslag werd hij in de boeien geslagen.



Bivakmuts

De man zou volgens politiebronnen nog altijd de kleren hebben gedragen van de foto. Hij had ook een bivakmuts bij en gebroken glas op zich. Hij was lichtgewond en zou meteen bekend hebben. De politie wil voorlopig officieel geen commentaar geven op de arrestatie.