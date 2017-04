Zweden voert klopjacht op bestuurder truck die inreed op shoppers in winkelstraat

Koen Van De Sype

8/04/17 - 07u27 Bron: Aftonbladet, ABC News

© reuters.

De Zweedse politie is bezig met een nationale klopjacht op de bestuurder of bestuurders van de gestolen vrachtwagen die gisterenmiddag door een voetgangerszone een warenhuis binnenreed in de hoofdstad Stockholm. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 15 mensen gewond.